BEAUDOIN, Thérèse (née Veilleux)

Le 30 septembre 2019, à Montréal, est décédée Thérèse Veilleux, à l'âge de 82 ans.Prédécédée par son époux Lionel Beaudoin et son fils Hervé (Diane), elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Jacques), Mario, Renald (Denise), Lise (Alain) et Jean-Guy (Nathalie); ses nombreux petits-enfants et son arrière-petite-fille; ses soeurs Louisette et Gisèle, son frère Maurice, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 octobre de 10h à 14h à la560, CH. BORD-DU-LACDORVAL514-631-1511 www.jjcardinal.casuivi de la cérémonie à 14h, en l'église La Présentation (665, de l'Église, Dorval).