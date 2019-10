Comment une mère parfaite peut-elle avoir engendré des rejetons imparfaits?

Aujourd’hui dans votre courrier, nous avons le bonheur de lire le propos de « Une mamie qui aime son petit-fils ». Elle commence sa lettre en se vantant d’avoir été une excellente éducatrice pour son fils et sa fille qui sont, selon elle, parmi les plus grandes réussites de l’humanité jusqu’à présent.

Mais le monde idéal étant difficile à atteindre ici bas, il arrive donc que son petit-fils de 4 ans, fils de sa fille, passe de deux à trois heures chaque jour à manipuler sa tablette. Ce que mamie n’apprécie pas. Sait-elle que les grands patrons de Google et Facebook ne permettent pas à leurs propres enfants d’avoir accès aux gugusses électroniques ?

Mamie demande donc à Louise et à ses lecteurs comment faire pour intervenir auprès de ce petit-fils adoré. Car on ne peut pas compter sur la fille de mamie et mère du garçonnet, qui elle est trop soumise à son mari, qui lui est très tolérant, très « libres enfants de Summerhill », avec son petit roi.

Madame, pouvez-vous m’expliquer comment vous avez pu donner une éducation idéale à votre fille, et que maintenant, rendue adulte, elle ne soit pas capable de se tenir debout dans sa propre maison ? Comme il est reconnu que les femmes ont le même genre de relation avec leur mari qu’avec leur mère autrefois, est-il possible que vous ayez, non pas éduqué votre fille, mais que vous lui avez plutôt montré comment être un délicieux petit être soumis à la volonté des autres ?

Ce pattern de soumission vous tient tellement à cœur que maintenant vous aimeriez le transmettre à la génération suivante ? Pensez-vous qu’un jour vous allez savoir vous retirer sur vos terres, vous donner une vie à vous et laisser à votre fille la sienne ?

Maintenant madame mamie, sachez qu’un compliment qu’on s’adresse à soi-même ne vaut pas cher. La simple humilité nous enseigne de laisser aux autres le soin de nous faire des éloges, ou pas. Quand on a une juste estime de soi, on n’a pas besoin de s’envoyer des fleurs. En le faisant, on montre ses carences affectives à tous ceux qui veulent bien les voir et on ne s’attire que de la pitié. C’est triste de voir une dame dans la soixantaine avec si peu de vraie colonne et qui a si peu grandi pendant toutes ces années écoulées.

Marcel Bérubé

Il semblerait en effet, dans des commentaires relayés dans la presse française, que Bill Gates ait déjà affirmé en interview que ses enfants n’avaient pas eu de téléphone cellulaire avant 14 ans et que chez Steve Jobs, on limitait considérablement la technologie utilisée par les enfants. Cela pour mettre en lumière le fait qu’il y avait de graves effets à ce que des bébés et de jeunes enfants soient exposés massivement et précocement à tous types d’écran. Quant à vos conclusions sur la grand-mère, je les trouve un tantinet audacieuses, vu le peu d’information qu’elle avait donnée.