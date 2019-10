Contrat pour SNC-Lavalin en Géorgie

MONTRÉAL – SNC-Lavalin a décroché un autre contrat allant jusqu’à 20 millions $ US sur trois ans en Géorgie pour fournir des services de conception de sécurité routière pour le compte du département des Transports de cet État du sud des États-Unis.

C’est par l’entremise de sa filiale Atkins que la firme d’ingénierie montréalaise a obtenu cette mission, qui consiste à effectuer des études d'ingénierie de la circulation et de la sécurité routière, à produire des rapports de concept et d’en assurer l'arpentage et la conception.

En outre, SNC-Lavalin offrira des services d’ingénierie pour notamment améliorer la sécurité des intersections, des virages, des aménagements pour piétons et des carrefours giratoires sont au menu.

Il s’agit du cinquième appel d’offres de suite pour le programme de sécurité octroyé par le département des Transports de la Géorgie qu’a remporté Atkins.

«Ce contrat témoigne de notre longue expérience dans la réalisation d'offres de services de grande qualité en Amérique du Nord. Nous gérons et réalisons des projets de sécurité avec le département des Transports de la Géorgie et son personnel responsable des opérations de la circulation depuis 16 ans», a déclaré George Nash, chef de la direction d’Atkins pour l’Amérique du Nord.

Ce travail vise ultimement à prévenir les blessures et les décès liés aux accidents de la route en Géorgie.