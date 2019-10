AUBIN COURSOL, Rita



De Saint-Janvier, le 4 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Rita Aubin, épouse de feu monsieur Claude Coursol.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Huguette), Francine (Michel), Serge (Suzanne), ses petits-enfants: Isabelle, Mélanie, Véronique, Maxime, Marc-Olivier, ses quatre arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances aux :17745 RUE VICTORSAINT-JANVIERle vendredi 11 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h, suivi du samedi 12 octobre dès 9h00. Les funérailles auront lieu en l'église de Saint-Janvier samedi à 11h00.