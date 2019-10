De la valeur en thérapie, d’un cri du fond du cœur

Je suis une personne en colère contre la vie, contre l’éducation reçue de mes parents, contre la faim dans le monde, contre l’inégalité des chances et contre toutes les injustices subies par les gens comme moi qui ont été mal partis dans la vie. J’arrive à mes trente ans et j’aimerais soigner ça. Une amie me dit que je devrais m’adonner à des sessions de cris lancés très fort chaque jour sans me retenir, et que ça sortirait le méchant. Y croyez-vous ?

Sol

Je ne sais pas si ça suffirait à soigner vos blessures, mais je signale que, dans les années 60, le psychologue Arthur Janov avait développé une thérapie appelée thérapie primale dans laquelle il utilisait le cri primal pour exorciser la douleur psychologique profondément et longuement enfouie.