En montagnes russes avec Les Cowboys fringants

City and Colour

Non content de son statut quasi cultissime de chantre du folk à carreaux canadien, City and Colour se fait plus rock et pop sur un sixième LP qui, malgré un changement d’inclinaisons musicales, s’avère cruellement mou et liché. Écrasé par une production qui semble destinée aux radios avant les écouteurs des mélomanes, A Pill for Loneliness est un bon album malheureusement comprimé entre plusieurs filtres et compromis. Pour fans seulement.