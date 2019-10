[EN RAPPEL] Minet

Il y a celui qui reste pris dans les rideaux, l’autre qui fait fuir un ours ou celui dont la tête reste coincée dans une boîte de Kleenex. Les chats sont devenus de grandes vedettes de Facebook.

C’est l’animal domestique le plus aimé de la planète. Quand il est heureux, il vient vous ronronner ça près de l’oreille, il se frôle la tête et le corps le long de votre jambe et il n’est pas trop dérangeant avec ses 14 ou 15 heures de sommeil par jour.

l est aussi fascinant avec un odorat qui est de 50 à 70 fois meilleur que celui de l’humain. L’homme a une vision de 180 degrés, le chat voit dans un champ de 287 degrés.

Ça ferait un magnifique joueur de centre au hockey. À Novgorod, en Russie, il y a un pas fin qui refusait de payer une pension alimentaire à son ex et ses trois enfants.

Lorsqu’il a vu débarquer les huissiers chez lui, il s’est empressé d’aller se cacher sous le lit sans verrouiller la porte principale. Les huissiers sont entrés dans la maison et ils ont jeté un coup d’œil sommaire.

Tout à coup est apparu le beau petit minet. Ils n’ont eu qu’à le suivre et, quelques minutes plus tard, allant rejoindre son maître, il l’a dénoncé.

ENFILADE

Bonne chance aux trois amis qui viennent de démarrer une nouvelle plomberie : Matte, Ouellette et Boucher.

Quelle mamie fait le plus peur aux voleurs ? Mamie Traillette.

Monsieur Net et La Parisienne seraient disparus sans laisser de traces.

Équation capitaliste : Non + $ = Oui.

« Comment ça, y a rien sur ma pizza ? » (un gars qui a ouvert la boîte à l’envers)

Le fou des ordinateurs entre au resto, sort son portable et le branche sur le serveur.

C’est difficile de ne rien faire. On sait jamais quand on a fini.

Un beau conte pour les plus vieux : Ci-Alis au pays des merveilles

J’aimerais remercier mes jambes pour leur soutien et mes bras qui ont toujours été à mes côtés.

Au lieu de dire un « café expresso allongé », dites simplement un « allongé ». Allongé devient un raccourci.

Avez-vous déjà vu une trousse de deuxièmes soins ?

À DEMAIN

Ben oui. À demain !