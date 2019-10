Environnement: le Bloc ne peut pas; les conservateurs ne veulent pas, dit Trudeau

MARKHAM, Ontario – S’attaquant au Bloc québécois, le chef libéral Justin Trudeau a demandé mercredi aux Québécois de lui donner suffisamment de députés pour mettre en œuvre son plan de lutte contre les changements climatiques.

«Les Québécois sont encore plus que beaucoup d’autres Canadiens préoccupés par l’environnement, a-t-il dit lors d’un point de presse, en Ontario. La réalité, c’est que même s’il y a plusieurs partis qui sont d’accord qu’il faut en faire plus sur l’environnement, dont le Parti libéral, le Bloc ne peut pas mener un plan pancanadien contre les changements climatiques, et les conservateurs ne veulent pas mener.»

Selon M. Trudeau, lorsque les Québécois ont voté pour des partis qui ont été dans l’opposition, ils ont permis à «Stephen Harper de continuer à couper dans les services, à ne rien faire pour lutter contre les changements climatiques».

«On a besoin de Québécois forts dans un gouvernement qui va lutter contre Doug Ford, contre Jason Kenney, contre les pétrolières», a ajouté M. Trudeau, qui annonçait à Markham, où la course est très serrée avec les conservateurs et le NPD que sa première décision sera de baisser les impôts des Canadiens, particulièrement pour la classe moyenne.

Interrogé sur la possibilité d’un gouvernement minoritaire, le chef libéral a dit qu’il ne tenait rien pour acquis dans cette campagne électorale.

«Il reste une semaine et demie dans cette campagne, a-t-il dit. Je vais continuer de rencontrer les gens à travers le pays pour parler du choix important qu’ils ont à faire.»