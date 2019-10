BASTIEN, Richard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Richard Bastien, survenu le 10 septembre 2019, à l'âge de 66 ans.Il laisse dans le deuil sa soeur Diane (Denis), son frère Serge (Céline), son neveu Maxime, sa nièce Elloïse (Natan et Alek) et plusieurs ami(e)s dont Charles, Daniel, Diane, Garry, Jean-Pierre, Joanne, Jean, Johnny et Simon.Une célébration en son honneur aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à 13 h au 82, rue Sherbrooke O., (coin St-Urbain) à Montréal.La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Emilie-Gamelin pour les bons soins prodigués et pour la grande gentillesse à l'égard de Richard durant tout son séjour parmi eux. Un remerciement tout particulier à son amie Madame Anna Bernardi pour sa présence et son grand dévouement au cours des derniers mois de sa vie.