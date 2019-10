LIZOTTE-TANGUAY

Marie-Jeanne



À Montréal, le 2 octobre 2019, à l'âge de, est décédée Mme Marie-Jeanne Lizotte, épouse de feu Bernard Tanguay.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gisèle (Jean Guerra), André et Georgette (Roger Boisclair), ses petits-enfants, Isabelle (Vincent), Vincent (Priska), Noémie, Mélissa (Marc), Raphaël, Florence (Thomas) et Émile, ses arrière-petits-enfants, Sarah, Alexandre, Mathias, Antoine, Jérôme, Jules et Éléonore, ses filleules, Denise et Pierrette, ses neveux et nièces ainsi que ses fidèles et aimantes gardiennes Lise et Maria.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice à l'arrière du complexe funéraire :le lundi 14 octobre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée en la chapelle du Mausolée à 15h.La famille voudrait faire un merci tout spécial aux intervenants du CLSC Ahuntsic-Cartierville, section Service à Domicile pour leur soutien constant, compétent et respectueux.