JUBINVILLE, Jean-Paul (Ovila)



À Saint-Eustache, le 30 septembre 2019 à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Paul (Ovila) Jubinville, époux de feu Mme Marguerite Jubinville.Il laisse dans le deuil ses enfants, Monique, Philippe (Ginette), Nicole (Ronald), Jeanne (Camille), Daniel (Diane), Carole (Claude), François, Guy et Suzanne (Yvon), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Arthur et sa soeur Marie-Ange, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 octobre de 10h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe, suivi de la mise en columbarium au complexe funéraire.