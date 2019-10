Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Carnet de parc

L’auteure Véronique Grenier présente aujourd’hui son troisième recueil de poésie intitulé Carnet de parc, après avoir publié Hiroshimoi en 2016 et Chenous en 2017. Ce sont les crises existentielles qui sont explorées ici, leur emprise sur nous et les manières dont il est possible de les éprouver, sans les nier ni les fuir. La langue y est toujours lumineuse, décomplexée et sans prétention.

En librairie depuis le 8 octobre

Je sors

Cinéma

Joker

Réalisé par Todd Phillips et mettant en vedette Joaquin Phoenix, le film Joker sera présenté ce soir en version française au cinéma du Quartier latin. Le drame psychologique de 122 minutes s’intéresse à Arthur Fleck, un jeune homme atteint de troubles mentaux, et aux raisons qui l’ont amené à devenir le mythique personnage du Joker.

Ce soir à 21 h 55 au cinéma du Quartier latin, 350 rue Émery

Cinéma

Miles Davis: Birth of the Cool

Le film Miles Davis: Birth of the Cool s’intéresse au parcours du légendaire musicien Miles Davis à travers un documentaire de 115 minutes réalisé par Stanley Nelson. On y suit la vie et la carrière du légendaire compositeur, dans ses grands succès comme dans ses périodes plus troubles.

Aujourd’hui à 16 h 10 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Quiz

Quiz Cinéma Moderne

Le Cinéma Moderne organise ce soir un quiz sur le vaste monde du cinéma. Le quiz sera divisé en trois rondes distinctes: une première consacrée aux images, une deuxième aux questions et une troisième aux enregistrements audio. Un maximum de 10 équipes composées chacune de quatre personnes sera possible. La soirée est gratuite.

Ce soir à 20 h au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Lancement

Jules

L’auteur-compositeur-interprète Julien Thibault, de son nom d’artiste Jules, lancera ce soir au Verre Bouteille son tout premier album intitulé Jules et ses pilules. Il y proposera des chansons où les sonorités folk, rock et punk se jumellent. La première partie sera assurée par Serge Ouellet.

Ce soir à 20 h au Verre Bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal

Événement

Disney sur glace

Le spectacle Disney sur glace - Rêvez en grand sera présenté à partir de ce soir, et ce, jusqu’au lundi 14 octobre. Plusieurs des célèbres univers de Walt Disney y seront présentés sur glace, dont La Reine des neiges, Coco, La Belle et la Bête, Aladdin et Raiponce.

Ce soir à 19 h à la Place Bell, 1950 rue Claude-Gagné, Laval

Je reste

Album

Émile Bilodeau

Le jeune auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau lance son deuxième album en carrière intitulé Grandeur mature. Le guitariste y présente un nouvel opus de 14 chansons aux textes parfois bien politiques et aux mélodies toujours convaincantes.

Disponible depuis le 4 octobre

Télé

L’Open Mic de... Dominic Paquet

L’humoriste Dominic Paquet recevait à partir de lundi, et ce, jusqu’à jeudi, quatre humoristes invités, à savoir Les Grandes Crues, Martin Vachon, François Boulianne et Florian Brucker.

Ce soir à 21 h sur les ondes de V

Livre

Les nations savent-elles encore rêver?

L’historien et sociologue Gérard Bouchard publie cet automne un tout nouvel essai intitulé Les nations savent-elles encore rêver? À travers cet essai, l’auteur réfléchit aux mythes nationaux, à la manière dont ils structurent les sociétés et à leur avenir dans un contexte politique de plus en plus mondialisé.

En librairie depuis le 8 octobre