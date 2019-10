Je sors, je reste

Coup de cœur :

Spectacle

viñu-vinu

Présenté dans le cadre du OFF Jazz, l’artiste de musique électronique viñu-vinu proposera un spectacle original conçu à partir du recueil de poèmes de son père. L’artiste élabore des ambiances sonores aérées et des rythmes planants, où les séquences enregistrées se jumèlent parfaitement à l’aspect plus libre du jazz. On ressort des ses albums comme on revient de voyage. Le contrebassiste montréalais Frédéric Alarie assurera la deuxième moitié du spectacle.

Vendredi soir à 20h au Ausgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert

Je sors :

Spectacle

Désirée

L’auteur-compositrice-interprète Désirée présentera ce soir au Club Soda les pièces de son premier et dernier album intitulé Madeleine. La chanteuse et pianiste, dévoilée au grand public en 2017 à l’émission «La Voix», offrira une performance certainement tout en intimité, alors que sa voix rauque et brute se jumèlera à ses mélodies plus mélancoliques.

Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Lancement

Orchestre National de Jazz de Montréal

Dans le cadre de l’OFF Festival de Jazz de Montréal, l’Orchestre National de Jazz de Montréal présentera samedi soir, en guise de concert de clôture de l’événement, son nouvel album intitulé «The Mystic Mind». L’œuvre est une commande de l’orchestre adressée au compositeur Jean-Nicolas Trottier.

Samedi soir à 20h à l’Astral, 305 rue Sainte-Catherine

Cinéma

Children of the Sea

Alors que le Festival du Nouveau Cinéma s’ouvrait officiellement hier, plusieurs films seront à l’affiche, des films d’ici comme d’ailleurs, jusqu’au 20 octobre et ce dans plusieurs salles de la métropole. Le long-métrage «Children of the Sea», un film d’animation japonais réalisé par Ayumu Watanabe, largement applaudi par la critique, sera présenté ce samedi.

Samedi à 15h au Cinéma du Quartier latin, 350 rue Émery

Cinéma

Perdrix

Présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, le film Perdrix, réalisé par Erwan Le Duc, raconte la relation tumultueuse entre Pierre et Juliette qui viennent tout juste de se rencontrer dans un contexte politique accidenté. Une comédie romantique à travers laquelle l’humour décalé réussit à y trouver sa place.

Samedi soir à 21h au Cinéma du Quartier Latin, 350 rue Émery

Cinéma

J’ai perdu mon corps

Toujours présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, le film d’animation «J’ai perdu mon corps», réalisé par Jérémy Clapin, raconte les débuts de l’histoire d’amour entre Gabrielle et Naoufel, à Paris, alors qu’une main abandonnée dans une salle de dissection cherche à retrouver son corps.

Vendredi soir à 21h30 au Cinéma du Quartier Latin, 350 rue Émery

Je reste :

Télé

Débat des chefs

Le dernier débats des chefs en français aura lieu ce soir et il réunira le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, la chef du Parti vert, Elizabeth May et le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier.

Ce soir à 20h sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé

Livre

Parcours sucré

Le chef pâtissier Patrice Demers lance aujourd’hui son quatrième livre de cuisine intitulé «Parcours sucré» à travers lequel il cherche notamment à rendre hommage à ceux et celles qui l’auront marqué dans son parcours professionnel en joignant des portraits aux nombreuses recettes présentées.

En librairie depuis aujourd’hui

EP

Paupière - Jettatura

Le trio montréalais Paupière lance son nouvel EP intitulé « Jettatura», un nouvel opus de 5 morceaux aux sonorités très électro et pop.

Disponible depuis le 4 octobre