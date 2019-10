La rivalité Matthew Tkachuk–Drew Doughty à son comble

Depuis deux saisons, c'est la guerre entre Matthew Tkachuk et Drew Doughty. Or les deux ennemis jurés se sont illustrés, mardi soir, dans un duel entre les Flames de Calgary et les Kings de Los Angeles.

Le premier a concrétisé un doublé en fin de match pour forcer la tenue de la prolongation.

Puis, le défenseur a donné une victoire de 4 à 3 aux visiteurs à l'aide d'un tir sur réception à la 50e seconde de la quatrième période. Les Kings étaient en supériorité numérique, puisque Sam Bennett avait été pris en défaut pour avoir fait trébucher Anze Kopitar.

Photo d'archives, AFP

L’équipe californienne a ainsi signé son premier gain de la saison. Doughty et Ilya Kovalchuk ont chacun récolté un but et deux aides pour les Kings.

Tkachuk a fait preuve d'un bel esprit compétitif après la défaite des siens.

«Ils ont fait un beau jeu. Kopitar a fait une passe incroyable et c'était la fin du match. [Mon but] nous a procuré de fortes émotions pour peut-être une minute ou deux, mais plus maintenant.»

Un historique entre les deux protagonistes

La rivalité entre les deux hommes ne date pas d'hier. Tkachuk a amorcé les hostilités il y a plus de deux ans, lorsqu'il a atteint le défenseur de 29 ans avec un coup de coude vicieux qui lui a valu une suspension de deux matchs.

Le tout a été suivi de mises en échec percutantes, de coups de bâton et d’insultes à chaque affrontement impliquant leur équipe respective.

La saison dernière, Doughty avait même déclaré «n’avoir aucun respect pour lui», ajoutant même qu’il «respectait tous les autres joueurs, mais pas lui».

Or, Tkachuk a réagi à ces commentaires, samedi dernier, dans le cadre de l’émission «Hockey Night in Canada», en déclarant qu'il avait «vraiment hâte au match de mardi soir».

Doughty en a rajouté, lundi, lorsqu'il a laissé entendre qu'il était le meilleur des deux : «s’il veut me faire un compliment en premier, je lui en ferai un en retour», a-t-il exprimé devant plusieurs journalistes.