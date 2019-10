Pourquoi bloquer un pont pour le climat?

Mardi matin, des militants du groupe écologiste Extinction Rébellion ont grimpé dans la structure du pont Jacques-Cartier à Montréal. D'autres mobilisations et blocages se sont tenus depuis le début de la semaine à Paris, Londres et Berlin, entre autres, où les centres-villes ont été pris d'assaut par les manifestants. Chez nous, leur coup d'éclat a forcé la fermeture complète du pont et perturbé le trafic durant l'heure de pointe matinale, suscitant la colère de nombreuses personnes. Devant la pluie de critiques, on a voulu savoir pourquoi le groupe avait décidé d'opter pour cet acte radical.