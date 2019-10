Premier jour de travail : comment s’habiller ?

Marine Caleb – 37e AVENUE

Parce qu’on a une seule chance de faire une première impression, voici des conseils de stylistes pour que nos vêtements aient le ton juste en cette journée déterminante.

D’abord, connaître l’entreprise et le poste aide à éviter les faux pas. Catherine Hamel et Camille Paradis, deux stylistes et créatrices de contenus pour la boutique montréalaise 1861, recommandent d’être attentif lors de l’entretien d’embauche pour observer les recruteurs et en savoir plus sur l’ambiance au travail.

Le confort avant tout

Outre le code vestimentaire de l’entreprise, il faut réfléchir à son propre poste et aux tâches qui lui sont associées. Sont-elles majoritairement administratives ou incluent-elles des présentations et des rencontres ?

Ces détails sont importants en vue de choisir une tenue confortable. « Si on est assis toute la journée, mieux vaut ne pas porter un pantalon trop serré, par exemple », dit Camille Paradis.

Pour composer avec les changements de température, comme une forte climatisation, les deux stylistes recommandent de multiplier les couches de vêtements et d’en retirer au besoin. « On peut porter une blouse ou une chemise sous un pull et une veste ou un manteau », suggère Catherine Hamel.

Elle insiste sur les souliers, qu’il est important de bien choisir, notamment si on doit être actif durant la journée. Négliger le confort des vêtements peut rendre la journée plus difficile, voire nuire à la confiance en soi.

Valeurs sûres

Pour les deux professionnelles, la prudence est toujours un bon choix. « Il faut miser sur le style casual chic », dit Catherine Hamel. Le tout est d’opter pour des vêtements basiques et décontractés, mais de les agencer à une pièce plus sérieuse, comme un blazer ou un pantalon plus élégant. Côté chaussures, impossible de faire erreur en choisissant des mocassins, des Oxford ou des bottes à petits talons. Une telle tenue permet de prendre le pouls de ses collègues et de l’ambiance pour s’adapter les jours suivants.

« Si on veut montrer un côté plus funky, on utilise un accessoire », complète Catherine Hamel. Une chemise ou des chaussettes colorées pour les hommes, un sac plus original ou un rouge à lèvres pour les femmes, par exemple. Ces détails permettent de rester soi-même durant cette première journée, sans trop détonner.

Faux pas

Attention à ne pas trop en faire. Mieux vaut rester simple plutôt que d’être trop chic. Costume-cravate, talons ultra-hauts et autres robes audacieuses risquent de vous rendre inconfortable.

Même si cela dépend de l’environnement de travail, les décolletés et les vêtements trop courts sont à éviter, selon Camille Paradis. « Une première journée est déjà une source de stress ; ce n’est pas le temps d’attirer les regards pour en rajouter », justifie Catherine Hamel.

Une bonne impression

Selon Camille Paradis, la première impression s’inscrit dans la mémoire des autres employés. Une tenue appropriée pourrait favoriser les rencontres, voire les amitiés, alors qu’un mauvais choix pourrait ternir cette première impression et entacher la perception de vos compétences.

« Même si la première journée ne détermine pas l’opinion finale ou le potentiel surnom qui nous sera attribué, elle donne déjà une idée de notre personnalité », nuance-t-elle. En effet pour les deux professionnelles, les vêtements représentent toujours la personne qui les porte.