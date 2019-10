Première diminution du prix du cannabis légal depuis la légalisation

Le prix moyen du cannabis légal a diminué pour la première fois au pays depuis l’entrée en vigueur de la légalisation le 17 octobre 2018 par le gouvernement de Justin Trudeau.

«Le prix moyen du cannabis légal a reculé pour s'établir à 10,23 $ le gramme au troisième trimestre par rapport à 10,65 $ le gramme au deuxième trimestre», a affirmé Statistique Canada, mercredi.

Le prix moyen du cannabis légal était de 9,75 $ le gramme au quatrième trimestre de 2018, dans la foulée de la légalisation, avant de monter dans les deux trimestres suivants.

Le cannabis illégal a aussi vu son prix moyen baisser, passant de 5,94 $ le gramme au deuxième trimestre à 5,59 $ le gramme pour la plus récente période du 1er juillet au 30 septembre dernier.

Au total, le prix moyen était de 7,37 $ par gramme au troisième trimestre, ce qui est moindre que les 7,87 $ que devaient débourser les consommateurs au deuxième trimestre.

De manière générale, plus les quantités achetées par un consommateur sont importantes, plus le prix du cannabis sera faible, selon l’organisme fédéral.

Le prix moyen par gramme s’établissait à 10,23 $ pour des quantités inférieures à 1,49 gramme contre seulement 5,86 $ pour 28 grammes et plus.

Statistique Canada mentionne toutefois qu’il faut faire «preuve de prudence au moment de l'interprétation et de l'utilisation de ces données» puisque l’échantillon pour tirer ces résultats est autosélectionné, et non pas aléatoire, et que le nombre de sources est limité.