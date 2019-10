Un nouveau rôle pour François Arnaud à la télé américaine

François Arnaud a décroché un rôle dans The Moodys, une nouvelle série américaine tournée cet automne à Montréal. Dans cette « comédie-événement » du temps des Fêtes, qui sera diffusée en décembre à FOX, le comédien québécois donnera la réplique à Denis Leary et Elizabeth Perkins, rapporte Deadline.

Découpée en six épisodes de 30 minutes, The Moodys brosse le portait des Moody, un couple qui reçoit ses trois enfants pour Noël. Arnaud incarne Dan, le plus jeune fils du tandem, un photographe pigiste aussi romantique que névrosé. Jay Baruchel (Goon) joue le frère aîné du clan.

Il s’agit d’un nouveau rôle pour François Arnaud (J’ai tué ma mère, Yamaska) dans une série américaine, après Midnight, Texas (NBC), UnReal (Lifetime) et Blindspot (NBC).