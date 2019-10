Une voix très connue

Acteur comme son père, il a joué au théâtre et à la télévision chez nos voisins français, et a laissé sa marque dans l’industrie du doublage en prêtant sa voix à des personnages mythiques du cinéma tels qu’Indiana Jones et Han Solo, tous deux interprétés par Harrison Ford. On lui doit aussi la voix française de Sam Wheat interprété par Patrick Swayze dans le film Mon fantôme d’amour.

Il a aussi doublé d’autres rôles très populaires du cinéma comme Biff Tannen (Thomas F. Wilson) dans la trilogie Retour vers le futur et Roger Murtaugh (Danny Glover) dans les films Lethal Weapon. On lui doit aussi la voix du génie dans le film Aladdin de 1992. Dans la version originale, c’était le regretté Robin Williams qui lui prêtait sa voix.

Celui qui compte un peu plus de cinq décennies de doublage reconnaît que le métier n’a pas beaucoup changé au fil des années. Or, le temps requis pour doubler un film est moins long, et les acteurs sont seuls en studio plutôt qu’en groupe. « C’est beaucoup plus rapide comme ça, mais on n’a pas le plaisir d’être ensemble très souvent », a-t-il dit avec regret.