5 tout-inclus à moins de 1000$ à visiter cette année

En collaboration avec

Le mercure à la baisse et les brises fraîches suscitent à nouveau l’envie de s’emmitoufler sous les couvertures. Si les chaudes journées estivales sont derrière nous, rien n’empêche de briguer davantage de soleil en s’envolant vers une destination tropicale.

Plusieurs hôtels tout-inclus proposent d’ailleurs des forfaits alléchants pour profiter du soleil et des magnifiques plages des Caraïbes. C’est le cas de l’agence Voyages à Rabais, qui affiche des offres exclusives à prix très concurrentiels.

Voici une sélection des plus beaux hôtels, dont les forfaits tout-inclus s’élèvent à moins 1000$ pour la semaine! Tentant n’est-ce pas?

Ocean Casa del Mar (Cuba)

Situé sur les sublimes plages de Cayo Santa Maria à Cuba, l’hôtel Ocean Casa del Mar est une destination parfaite pour profiter de vacances inoubliables en famille, en couple ou en célibataire. Cet hôtel propose quelque 800 chambres modernes et confortables, dans un complexe pourvu d’une végétation luxuriante. Les adeptes de farniente prendront plaisir à se prélasser sur la plage de sable blanc ou en bordure de l’une de leurs splendides piscines, un verre de piña colada à la main. En quête de plaisirs nautiques? Plusieurs activités sont au menu, telles que du kayak, de la plongée avec tuba, ou du water-polo.

Memories Caribe (Cuba)

La ville pittoresque de Cayo Coco à Cuba abrite le Memories Caribe, l’un des plus charmants hôtels de la région. Cette propriété quatre étoiles accueille les vacanciers de 16 ans et plus, ce qui en fait une destination idéale pour les célibataires, les groupes et les couples à la recherche d’une escapade romantique. Les hôtes seront émerveillés par les eaux cristallines de Cayo Coco et la richesse de sa faune aquatique. Divertissements nocturnes, cours de conditionnement physique, activités nautiques ou leçons de danse, tout est mis en œuvre pour vous faire passer un séjour des plus mémorables.

Emotions by Hodelpa Playa Dorada (République dominicaine)

En bordure des plages dorées de Puerto Plata en République dominicaine, le Emotions by Hodelpa Playa Dorada demeure l’un des plus luxueux hôtels offerts en formule tout-inclus par Voyage à Rabais. L’établissement situé directement sur la plage propose des superbes chambres modernes, dans un décor tropical. En famille, en couple ou entre amis, les vacanciers disposent une foule d’activités quotidiennes! Les enfants s’éclateront dans le miniclub, tandis que les adultes pourront grimper le mur d’escalade ou jouer une partie de golf au parcours Playa Dorada. En mode détente? Relaxez au bord de l’une des quatre piscines étincelantes de l’hôtel, ou faites-vous bronzer sur la plage immaculée. Pour bien commencer votre journée, rendez-vous au ONE Coffee House pour un délicieux café, puis dégustez un savoureux repas au buffet ou à l’un des trois restaurants à la carte.

Ocean Varadero El Patriarca (Cuba)

Les plages de Varadero à Cuba sont réputées pour leur littoral sablonneux et le sublime coloris de la mer. Afin de bénéficier de cet environnement enchanteur, faites une escapade à l’hôtel Ocean Varadero El Patriarca, proposé en formule tout-inclus par Voyage à Rabais. L’établissement foisonne de plantes exotiques, en plus d’exhiber une attraction des plus inusitées: le légendaire cactus El Patriarca, âgé de 500 ans. Les résidents de l’hôtel peuvent agrémenter leur matin d’un authentique café cubain au Mike’s Coffee, puis participer à la multitude d’activités tout au long de la journée, comme des cours de danse, du water-polo, du volley-ball, ou même des cours d’espagnol. D’autres préféreront se gâter au sauna de sel au spa Despacio ou profiter de soins de beauté personnalisés.

Hotel Playa Paraiso (Cuba)

Plages de sable blanc, récifs de corail, espèces exotiques: la station balnéaire de Cayo Coco à Cuba est autant recherchée pour ses eaux cristallines que son atmosphère paisible et sa faune sauvage. C’est dans cet environnement naturel qu’est situé l’hôtel Playa Paraiso, un luxueux complexe de 508 chambres, qui séduit autant les couples que les groupes ou les familles. Le complexe offre aux enfants un programme miniclub, tandis que les adultes bénéficient d’une foule activités quotidiennes et des sports nautiques. Les palais gourmands quant à eux apprécieront la vaste sélection de restaurants à la carte et un buffet aux mets succulents et variés.

Pour plus d’information, visitez le site Voyage à Rabais et profitez d’offres exclusives en cliquant sur la section Top Chrono. Faites vite, ces rabais sont d’une durée limitée!