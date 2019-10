5 trucs pour passer plus de temps à l’extérieur

Catherine Courchesne – 37e AVENUE

Passer du temps dehors, ce n’est pas que pour les enfants ! C’est tout aussi important pour le bien-être des adultes... mais ce n’est pas toujours facile quand on travaille à temps plein ou qu’on jongle avec travail et études. Voici quelques astuces pour passer chaque jour plus de temps au grand air.

Marianne Lacharité-Lemieux est conseillère en transfert de connaissances chez Québec en forme, un organisme engagé dans la prévention et la promotion des saines habitudes de vie auprès de la population québécoise. Les bienfaits du temps passé à l’extérieur, elle les connaît donc par cœur. Quels sont-ils ?

Des bienfaits documentés

La spécialiste l’affirme d’emblée : de nombreuses études (vulgarisées dans le document gouvernemental Au Québec, on bouge en plein air !) montrent que le contact avec la nature a des effets positifs sur la santé mentale et physique.

Sur le plan mental, passer du temps au grand air aiderait entre autres à diminuer le stress, à améliorer l’humeur et à atténuer les symptômes dépressifs. « Le seul fait de se retrouver entouré de verdure pendant quelques instants permet de renouveler son énergie et sa capacité d’attention », dit Marianne Lacharité-Lemieux.

Le temps passé dehors aurait aussi plusieurs répercussions positives sur la santé physique lorsqu’on en profite pour bouger, par exemple en pratiquant la marche ou le vélo. Qui plus est, le grand air favoriserait le sommeil, aiderait à freiner le développement de la myopie et améliorerait le système immunitaire.

Mais la question demeure : comment se pointer plus souvent le bout du nez dehors ? Voici quelques pistes.

Le transport actif

L’idée est de troquer la voiture ou le transport en commun pour la marche, la course ou le vélo. Si votre lieu de travail est trop éloigné, pourquoi ne pas stationner la voiture un peu plus loin du bureau ou encore descendre un ou deux arrêts d’autobus ou de métro avant la destination, puis faire le reste du trajet à pied ?

Les pauses à l’extérieur

« Il n’est pas nécessaire d’aller loin ni longtemps pour profiter du grand air, dit Marianne Lacharité-Lemieux. Il suffit de prendre de courtes pauses “nature”, le plus fréquemment possible, en partant explorer, par exemple, les espaces verts qui nous entourent. » L’objectif ? Décrocher de ses obligations et se faire du bien.

Les repas, une occasion de sortir

Que l’on soit au travail ou à la maison, les repas sont une bonne occasion de profiter de l’extérieur. On peut alors opter pour un restaurant doté d’une terrasse avec verdure ou encore aller manger dans un parc.

Les réunions : dehors aussi !

Vous avez à l’horaire une rencontre qui ne requiert aucun équipement technologique ? Marianne Lacharité-Lemieux suggère de la tenir dans un espace naturel. Et si la réunion ne concerne qu’un ou deux collègues, pourquoi ne pas discuter tout en marchant (ou joggant) ?

Des incitatifs au quotidien

Finalement, l’experte en saines habitudes de vie conseille les incitatifs suivants : avoir un chien, qui réclamera au moins deux marches par jour ; en hiver, faire suivre chaque sortie d’une récompense bonne pour la santé (un bain chaud, par exemple) ; en voiture, avoir dans le coffre du matériel de plein air, comme un frisbee ou une couverture pour pique-niquer.

Avec ces propositions, plus d’excuse pour rester encabané toute la journée !