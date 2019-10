MARTINEAU, Roger



À Montréal, le 7 octobre, à l'âge de 87 ans, est décédé Roger Martineau, époux de feu Alma Courtemanche.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Diane), Claire, Réal (Guylaine) et Nicole, ses petits-enfants Olivier (Rachel) et Stéphanie (Francis), ses frères, sa soeur, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 13 octobre dès 11 h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 15 h en la chapelle du complexe funéraire.