Alex Beaucage donne la victoire aux Huskies

En marquant deux buts, dont celui de la victoire en prolongation, Alex Beaucage a permis aux Huskies de Rouyn-Noranda de l’emporter 4 à 3 face au Titan d’Acadie-Bathurst, jeudi soir, au Centre régional K.C. Irving.

Beaucage a mis un terme au débat en marquant son septième filet de la saison, en avantage numérique, à 3 min 43 s de la période de surtemps. Justin Bergeron a obtenu sa deuxième mention d’aide de la rencontre sur la séquence.

Auteur du but égalisateur à mi-chemin dans le troisième vingt, Louis-Filip Côté a également conclu sa soirée avec deux points. Kurtis Lang a complété le pointage pour les visiteurs.

Du côté du Titan, Logan Chisholm, Liam Léonard et Shawn Element ont été les marqueurs.

Dernier au classement général de la LHJQM, le Titan est toujours à la recherche d’une première victoire cette saison.

Senna Peeters fait gagner les Mooseheads

À Halifax, les Mooseheads ont vaincu les Sea Dogs de Saint John par la marque de 6 à 5, portés par la bonne performance de Senna Peeters, qui a récolté deux buts, dont le filet vainqueur.

Peeters a inscrit le but gagnant avec un peu plus de sept minutes à faire à la rencontre. Il avait frappé un peu plus tôt alors que les Mooseheads tiraient de l’arrière 4 à 2. En plus d’un but, le défenseur Walter Flower a récolté deux mentions d’aide. Son coéquipier Benoît-Olivier Groulx a récolté deux aides tandis que Maxim Trépanier a marqué deux fois.

Les Sea Dogs ont répliqué par le bâton de Jérémie Poirier, mais c’était trop peu trop tard. William Villeneuve a tout de même obtenu quatre mentions d’aide tandis que Ben Badalamenti a obtenu deux buts.