Belle occasion pour le Canada

Le Canada affrontera les États-Unis dans un match de la Ligue des nations de la CONCACAF au BMO Field, mardi prochain, et pour la première fois depuis une trentaine d’années, les hommes en rouge auront une chance légitime de l’emporter.

Le milieu de terrain de l’Impact, Samuel Piette, est actuellement avec la formation canadienne et il est d’accord pour dire que ses coéquipiers et lui n’ont plus rien à envier à leurs voisins du sud.

« Avec le groupe de joueurs qu’on a et les entraîneurs, on a un programme très discipliné. On a de jeunes joueurs qui sont dans de grands clubs, on peut se comparer avec les États-Unis », a-t-il affirmé lors d’une conférence téléphonique, jeudi.

« On a prouvé récemment qu’on est une équipe compétitive et je crois que c’est le meilleur moment pour affronter une équipe comme les États-Unis. »

Match important

La Ligue des nations est une toute nouvelle compétition et les équipes membres de la CONCACAF sont réparties dans trois ligues, selon leurs performances.

Le Canada fait partie de la ligue A, qui comprend 12 équipes réparties dans quatre groupes de trois nations. L’équipe la mieux classée de chaque groupe passera à la phase finale en juin 2020.

Le Canada occupe actuellement le premier rang du groupe A en vertu de victoires de 6 à 0 et de 1 à 0 contre Cuba. Les États-Unis font leur entrée en scène ce soir contre les Cubains. C’est donc dire que le match de mardi sera très important.

« C’est un match pivot. Je ne dirais pas que c’est une situation de victoire obligatoire, mais si on gagne, on se met dans une très bonne position, a mentionné Piette. On va ensuite affronter les États-Unis en novembre à Orlando et une victoire rattraperait nos faux pas.

C’est un des matchs les plus importants qu’on joue depuis longtemps. On a une chance de mettre le Canada sur la carte de la CONCACAF, de montrer qu’on est une équipe sérieuse et qu’il n’y a pas juste le Mexique et les États-Unis. »

Évolution

Pour Piette, ce match est une occasion de montrer à quel point le soccer canadien a évolué depuis les dernières années.

« J’ai fait mes débuts il y a sept ans et le scénario est totalement différent aujourd’hui. Les joueurs que nous avons maintenant sont beaucoup plus jeunes et évoluent à un niveau plus élevé.

Avant, il y avait des joueurs sans équipes, alors qu’aujourd’hui, il serait impossible de faire l’équipe nationale sans avoir de club. »

Par ailleurs, il fera face à son coéquipier chez l’Impact, Daniel Lovitz, qui évolue à la défense pour la troupe américaine.

« Ça va être particulier de jouer contre l’un de mes coéquipiers, il est à côté de moi dans le vestiaire à l’Impact, ça va être étrange.

Mais ça ajoute une valeur à ce match parce que tu veux retourner à ton club en pouvant dire que tu as gagné ce match. »

Peu de commentaires

Piette n’était pas présent lors du bilan de fin de saison de l’Impact, mardi, puisqu’il avait déjà pris le chemin de Toronto. Il n’a toutefois rien raté du drame.

« J’ai suivi un peu la situation, mais je ne connais pas la raison pour laquelle Nacho n’a pas participé au bilan. »

Le Québécois a refusé de lancer la pierre à son coéquipier, rappelant sa bonne nature.

« C’est tellement un bon gars, je sais qu’il aime le club, la ville et les journalistes. Je ne crois pas que c’était de mauvaise foi.

Il avait ses raisons à lui pour ne pas se présenter, alors je ne peux pas vraiment commenter. »

Profil des 7 joueurs de l’Académie de l’Impact

Tour d’horizon des joueurs de l’Académie avec le Canada, vu dans l’œil de Patrick Leduc

Mouhamadou Kane

Photo d’archives

C’est un buteur, un attaquant qui est puissant et rapide, qui peut marquer de toutes les façons.

Keesean Ferdinand

Photo d’archives

Défenseur latéral ou central qui a un bon gabarit, qui a pris beaucoup de confiance, il a une belle progression dans la dernière année. On pourra toujours définir son poste ultérieurement. Il semble avoir passé un palier.

Maxime Bourgeois

Photo d’archives

C’est un défenseur qui a beaucoup de caractère et de qualité. Il a un plus petit gabarit, ce qui fait qu’il doit utiliser d’autres qualités, comme l’anticipation et la distribution.

Matthew Catavolo

Photo d’archives

Un ailier de plus petit gabarit qui a une très bonne technique et qui possède un très bon tir du pied droit et du pied gauche. Il peut dribler vers l’intérieur ou l’extérieur et peut jouer en milieu de terrain. C’est un passe-partout.

Tomas Giraldo

Photo d’archives

C’est un milieu box-to-box qui a une capacité d’improviser et qui est capable de sortir une longue passe inattendue. Il est capable d’apporter à l’attaque à partir de plus bas et qui a de bonnes passes vers l’avant. Il a un bon potentiel.

Sean Rea

Photo d’archives

Il est très créatif, on pourrait dire que c’est un artiste. C’est un joueur qui est difficile à mettre dans une case, mais il peut débloquer une situation et déséquilibrer une défense avec un geste inattendu, c’est un bon dribleur et un joueur spectaculaire.

Benjamin Collins

Un gardien qui a une forte personnalité, qui est très sûr de lui et qui est donc rassurant pour ses défenseurs. C’est un gars qui est déjà très mature.