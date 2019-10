Coffret pour les 15 ans du Wapikoni mobile: le cinéma comme outil de dialogue

Pour ses 15 ans, Wapikoni mobile présente au grand public près de 200 courts-métrages de cinéastes autochtones réunis dans un coffret de cinq DVD.

Prolifique véhicule de création cinématographique, le studio ambulant a décidé de regrouper ces œuvres de membres des Premières Nations en cinq thèmes majeurs: vérité et réconciliation, femmes, culture d’hier à aujourd’hui, nouvelle génération et société.

«Un coffret anniversaire comme celui-là, c’est majeur pour 15 ans au service de l’art du cinéma, à transformer les gens, à créer cette médiation si importante pour le dialogue entre les nations et les générations», a expliqué Odile Joannette, directrice générale du Wapikoni mobile, lors d’un événement de presse tenu jeudi dans le cadre du 48e Festival du nouveau cinéma.

«J’espère vraiment que dans les cuisines et les salons, les discussions pourront avoir lieu autour des thèmes si importants que les jeunes autochtones ont choisi d’aborder dans leurs œuvres depuis déjà 15 ans», a-t-elle ajouté.

Une initiative porteuse

La réunion de ces brefs films se veut toutefois plus que la simple expression d’un art. Elle a pour but de tisser des liens et de rassembler les gens. L’actrice, écrivaine et poétesse Natasha-Kanapé Fontaine avoue avoir remarqué des retombées positives de cette liberté offerte aux jeunes cinéastes autochtones pour s’exprimer.

«Depuis les débuts où j’ai entendu parler du Wapikoni mobile, j’ai senti que ça allait pouvoir aider à créer des ponts véritables entre les communautés et les milieux urbains. Chaque année, à chaque dévoilement de nouveau film, on peut constater l’effet que ça fait», a-t-elle précisé.

«Pour avoir été dans la lutte pour les causes sociales depuis de nombreuses années, aujourd’hui on sent qu’on peut vraiment respirer, simplement parce qu’il y a de plus en plus de jeunes et de gens de tous les âges qui prennent la parole, dans les médias et toutes les sphères possibles. C’est un travail qu’on fait à plusieurs et on devient plus efficaces. À partir de ce moment, le changement peut s’opérer.»

Vers une émancipation

Large portrait d’une culture, le Wapikoni mobile sert également de «tremplin vers un bel avenir» pour les réalisateurs qui collaborent au projet, a pour sa part précisé Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne de l’UNESCO associée à l’initiative.

«Depuis 15 ans, il donne une voix puissante aux jeunes, une voix qui est souvent marginalisée, il leur offre des outils d’émancipation et pour se réapproprier les visions du monde qui leur appartiennent, leur culture et leur langue, et leur permettre de les exposer au monde entier.»

Le coffret des 15 ans du Wapikoni mobile est maintenant disponible. Au total, plus de 1000 films ont déjà été réalisés grâce au studio ambulant. La présentation de ces œuvres a été synonyme de près de 200 prix.