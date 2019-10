Débat des chefs en français: les meilleures citations de la soirée

GATINEAU | Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, les chefs des principaux partis politiques fédéraux ont croisé le fer, cette fois à l’occasion du débat officiel en français. Voici quelques-unes des citations parmi les plus marquantes lancées jeudi soir par Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Elizabeth May, Yves-François Blanchet et Maxime Bernier.

Sur le thème...

Environnement et énergie

«Contrairement à ce que prétend M. Trudeau, son plan [en environnement) est un échec»

Andrew Scheer

«La cible [de réduction de GES] de M. Trudeau, qui est la même cible que M. Harper, est absolument insuffisante»

Elizabeth May

«Il n’y a personne avec un plan qui marche pour éviter le pire. [...] Greta Thunberg a raison: notre maison est en feu! Comment osez-vous?»

Elizabeth May

«Le plus important, c’est que M. Scheer et M. Trudeau ont les mêmes positions en matière de changements climatiques»

Maxime Bernier

«Pour les spectateurs ici, c’est M. Pipeline, ici encore c’est M. Pipeline, et je pense que M. Trudeau est aussi M. Pipeline. Moi, je suis Jagmeet Singh!»

Jagmeet Singh s'adressant à Maxime Bernier, Andrew Scheer et Justin Trudeau

«Les jeunes disent qu’il faut agir dès maintenant [pour l’environnement]. Il y a M. Trudeau qui est un grand parleur, mais en fait c’est un petit faiseur»

Jagmeet Singh

«Maxime tu ne vas rien imposer, tu ne vas même pas gagner en Beauce»

Andrew Scheer

«Je ne renie pas la science»

Maxime Bernier

Économie et finances

«Moi, je vais investir dans les gens, parce que je ne travaille pas pour les plus riches, je travaille pour vous»

Jagmeet Singh

«Je suis d’accord sur le principe qu’il faut aller chercher davantage de revenus, mais il ne faut pas que ces revenus-là viennent toujours des mêmes poches»

Yves-François Blanchet

«On ne peut pas du jour au lendemain dire on va couper un déficit de 19 milliards parce que l’impact sur l’économie de l’ensemble du pays et du Québec serait catastrophique»

Yves-François Blanchet

«[...] M. Trudeau a présenté une plateforme qui était écrite sur une napkin au coin d’une table»

Andrew Scheer

«On a un menteur compulsif [en parlant de Justin Trudeau]»

Andrew Scheer

«Les conservateurs sous M. Harper ont sous investi et on a fait le choix d’investir de façon raisonnable dans notre avenir et ça fonctionne»

Justin Trudeau

«Une chose qu’on peut faire pour aider les plus démunis, c’est abolir ce cartel de la gestion de l’offre»

Maxime Bernier

«Notre plan est responsable et raisonnable sur le cadre fiscal»

Justin Trudeau