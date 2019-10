Des cuvées pour célébrer

Retour en force pour cet excellent rouge du Languedoc. Un assemblage à parts égales de cinsault, qui apporte la fraîcheur, et de mourvèdre, qui apporte la structure. Il a été vinifié et élevé en cuve inoxydable, préservant le côté juteux et croquant du fruit. Parfums séduisants et précis de framboise, de cerise, de réglisse et une touche épicée bien typique des vins de Saint-Chinian, une de mes appellations préférées. Un rouge gourmand qui fera merveille avec la ratatouille et les mijotés de saison. Production bio. Servir à 14-15 °C.