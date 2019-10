En mode gratitude

Le long week-end de l’Action de grâce est déjà à nos portes! Cette fête du calendrier canadien avait auparavant une connotation religieuse, mais aujourd’hui, elle signifie simplement de reconnaître à quel point, nous pouvons être choyés dans la vie. En ce long congé, que vous ayez envie de festoyer ou encore simplement de relaxer, voici trois suggestions pour vous plonger dans un esprit de gratitude!

MANGER : Le brunch Jacopo, loin d’un attrape-touristes

Photo courtoisie

Alerte brunch! Le dernier arrivé restaurant du Groupe Antonopoulos, le Jacopo, propose maintenant un nouveau brunch à l’italienne, tous les week-ends. Situé en plein cœur de la Place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal, l’établissement peut sembler de l’extérieur un véritable attrape-touristes, mais détrompez-vous! Le menu est composé de différents plats d’œufs comme l’assiette de Uova Cacio e Pepe : œufs brouillés avec pecorino, parmesan, poivre noir et rôties. Simple, mais ô combien délicieux. J’ai aussi croqué avec plaisir dans le sandwich déjeuner avec pain focaccia, pancetta fumée, servi avec pommes de terre rissolées. Pour les dents sucrées, optez pour un Maritozzo, un petit gâteau brioché tout chaud, farci à la crème fouettée, ou encore pour le décadent Toast alla francese con mascarpone, un pain doré aux amandes et mascarpone monté à l’érable. Finalement, pour célébrer entre filles, on peut également commander un fameux « kit Bellini sur mesure ». Avec Prosecco et choix de jus d’orange, pamplemousse ou purée de pêche, le tour est joué! (436 Place Jacques-Cartier, Vieux-Montréal)

SORTIR : Les 10 ans de l’Abreuvoir, ça se fête!

Photo courtoisie

Transportons-nous maintenant dans le merveilleux Quartier Latin, pour faire la fête! Devenu une véritable institution montréalaise, l’Abreuvoir Bar et Terrasse souffle déjà sur ses dix bougies! Durant tout le week-end, de nombreux événements et activités sont prévus pour célébrer en grand. D’abord, demain soir, la soirée Take me to Mykonos Party avec la Youtubeuse Florence 99, permettra aux convives de participer au tirage d’un crédit voyage de 2500 dollars et de rencontrer la vedette du web. Puis, samedi, si le beau temps le permet, laissons-place au Day party sur la terrasse avec l’événement Burning Sun. C’est parfait lorsqu’on a 30 ans et qu’on a envie d’être au lit à 9 heures du soir! Ne manquez pas aussi la soirée de dimanche, qui vous réserve plusieurs surprises et des rabais sur la nourriture et les boissons, question de souligner cette veille de l’Action de grâce. Longue vie à l’Abreuvoir! (403 Rue Ontario Est, Montréal)

BOIRE : Soirée de détente avec verre de pinot noir

Photo courtoisie

Ce dimanche soir, je compte bien me river devant ma télé et d’y rester! Au fil de vos émissions préférées, pourquoi ne pas vous faire plaisir en sirotant un bon verre de vin! Mon coup de cœur de l’automne va donc à la bouteille californienne de pinot noir Meiomi, qui se boit facilement, lors d’une journée pluvieuse d’automne. Habituellement, je ne cache pas ma préférence pour les vins blancs, mais ce vin rouge au teint violacé, possède une fraîcheur et une douceur en bouche. Ses notes de prune, de myrtille et de vanille séduiront les palais, qui comme moi, apprivoisent encore les vins rouges qui ont du corps! D’ailleurs, il s’accompagne bien d’un popcorn au beurre ou encore d’un bon poulet frit! Le confort jusqu’au fond de la coupe! (Disponible à la SAQ à 22,00$, Montréal)