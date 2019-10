Kim Kardashian veut rencontrer Greta Thunberg

Kim Kardashian souhaiterait rencontrer Greta Thunberg. La jeune activiste a récemment prononcé un discours cinglant lors d'une conférence des Nations Unies, déclarant aux dirigeants du monde qu'ils lui avaient volé son enfance avec des «paroles creuses», ce qui a touché la star de télé-réalité et aspirante avocate.

«Je pense qu'elle est vraiment courageuse. C'est une jeune fille incroyable. Si brave et courageuse de tenir tête à ces adultes qui peuvent être si effrayants, a déclaré la star de 38 ans à Reuters. Le changement climatique est un problème grave!»

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

«J'aimerais que tous les membres de ma famille la rencontrent. C'est une jeune femme si courageuse et forte qui défend ce en quoi elle croit. J'adorerais parler à ses parents et leur demander comment ils l'encouragent parce qu'elle est sur une plateforme qui invite différentes personnalités et opinions», a ajouté Kim Kardashian.

La femme d'affaires, quant à elle, enseigne activement à ses quatre enfants à être plus soucieux de l’environnement. «Mes enfants sont prudents, nous avons retiré tout le plastique de nos maisons et tout remplacé par du verre. Il y a maintenant des décisions spécifiques basées uniquement sur l'environnement dans nos maisons au quotidien, comme leur apprendre à recycler, à composter, etc. Ce sont de vraies décisions que j'ai prises chez moi», a expliqué Kim Kardashian.