Kucherov et Stamkos assomment les Maple Leafs

Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont chacun amassé quatre points dans un gain de 7 à 3 du Lightning de Tampa Bay face aux Maple Leafs, jeudi soir, à Toronto.

Kucherov a inscrit deux buts et deux mentions d’aide. De son côté, Stamkos a marqué le but gagnant en avantage numérique, en fin de première période, en plus d’obtenir trois aides.

Braydon Point a également connu un fort match du côté du Lightning en secouant les cordages à deux reprises et en réussissant une passe décisive.

Pas moins de sept buts ont été inscrits au cours du premier vingt, au terme duquel les visiteurs ont retraité au vestiaire avec une avance de 4 à 3. Le Lightning a ensuite pris le contrôle de la rencontre en ajoutant un cinquième but en deuxième période et deux autres en troisième.

Du côté des Leafs, Auston Matthews, John Tavares et Andreas Johnsson ont été les marqueurs.

Après avoir alloué sept buts sur 28 lancers, Frederik Andersen a été remplacé par Michael Hutchinson devant la cage des Leafs. Ce dernier a repoussé les cinq rondelles dirigées vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Andrei Vasilevskiy a réalisé 25 arrêts.

Une première défaite pour les Ducks

À Pittsburgh, les Penguins ont infligé un premier revers en quatre matchs cette saison aux Ducks d’Anaheim en s’imposant 2 à 1.

C’est Jake Guentzel qui a fait la différence en marquant son premier but de la campagne en milieu de troisième période.

Sidney Crosby a également touché la cible pour l’équipe locale, au premier vingt, en avantage numérique. Ondrej Kase a été l’unique marqueur chez les Ducks.

Matt Murray n’a cédé qu’une fois sur 32 tirs devant la cage des Penguins.

Les Oilers toujours invaincus

Au New Jersey, les Oilers d’Edmonton ont créé l’égalité en toute fin de rencontre pour battre les Devils par la marque de 4 à 3 en tirs de barrage et ainsi rester invaincus cette saison.

De leur côté, les Devils devront encore attendre avant d’enregistrer un premier gain en 2019-2020.

Connor McDavid, qui a créé l’égalité, et Leon Draisaitl, qui a inscrit le filet vainqueur en fusillade, ont été les meneurs pour les visiteurs.

Avant la fusillade, les Oilers n’ont jamais eu les devants dans cette rencontre. James Neal a obtenu le deuxième but des siens en toute fin du deuxième engagement. Au moment d’écrire ces lignes, Neal menait le classement des marqueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec sept buts. Son coéquipier Connor McDavid est quant à lui le meilleur pointeur avec 10.