Le Drakkar reprend la mer pour une semaine

Battus à leurs cinq dernières sorties et limités à un maigre point durant leur récent séjour à la maison, les Nord-Côtiers reprennent la mer pour une série de quatre matchs sur des patinoires adverses.

Après Blainville-Boisbriand, le navire se déplacera en direction de Drummondville (samedi) avant de poursuivre ses escales vers Rimouski et Chicoutimi la semaine prochaine.

L’équipe traverse sa première séquence houleuse de la saison. « Dans ce contexte, le voyage tombe à point et va nous permettre de resserrer les liens. La pression est plus grande chez certains joueurs et le fait de jouer sur la route peut les aider », a commenté le pilote Jon Goyens.