Le stress financier nuit à la productivité des Canadiens

Catherine Courchesne - 37e AVENUE

Un nouveau sondage révèle que l’argent est un facteur de stress si important chez les Canadiens qu’il entrave leur rendement au travail. Faits saillants.

Plus de 4 000 employés canadiens provenant de divers secteurs économiques ont répondu au sondage 2019 de l’Association canadienne de la paie (ACP). Les résultats révèlent les conséquences négatives du stress financier chez les employés, dont une baisse de leur productivité. En effet, près du quart des travailleurs au pays ont affirmé consacrer plus ou moins 40 minutes par jour à penser à leurs finances personnelles plutôt qu’à travailler, en passant notamment du temps à vérifier leur compte bancaire et à parler avec un conseiller financier. Pendant une journée de 8 heures, il s’agirait là d’une perte de productivité d’environ 8 %.

Les sources de stress financier

Mais quelles sont donc les sources d’inquiétude financière des travailleurs canadiens ? La première serait l’augmentation du coût de la vie, qui englobe les frais d’habitation ainsi que les taux d’intérêt et les taux hypothécaires. Une seconde source serait l’endettement. À ce propos, 40 % ont déclaré se sentir « écrasés » par les dettes et 30 % ont noté une augmentation de celles-ci depuis 2018. Ce n’est pas tout ! Près d’un quart des répondants croient qu’ils auront besoin d’un an et plus pour remettre leur carte de crédit à zéro. Même que parmi ces derniers, 5 % pensent qu’il leur faudra plus d’une décennie... Et à tout ceci s’ajoutent ceux qui sont incapables de mettre un seul sou de côté, car vivant d’un chèque de paie à l’autre.

Les conséquences sur l’économie canadienne

Évidemment, cette baisse de productivité a des conséquences négatives sur l’économie canadienne. L’ACP estime qu’elle cause des pertes financières annuelles de près de 16 milliards de dollars ! Et comme si ce n’était pas assez, d’autres coûts sont à considérer. Parmi ceux-ci, notons ceux que génèrent l’accroissement de l’absentéisme, le roulement du personnel et les sommes versées en prestations. Sans compter le moral des troupes, qui s’en trouve lui aussi affecté...

Des pistes de solutions

Il existerait heureusement des façons d’atténuer la situation. Du côté des employeurs, ceux-ci peuvent instaurer des programmes permettant aux employés de verser automatiquement une portion de leur salaire dans un compte épargne (aussi infime soit cette part). Ils peuvent également inviter des spécialistes des finances personnelles sur place, puisque les travailleurs sont avides de conseils. En effet, près de 78 % des répondants ont dit désirer recevoir de l’information financière en milieu de travail, principalement sur l’épargne retraite et la gestion budgétaire.

Du côté des employés, ceux-ci sont bien sûr invités à s’inscrire à des programmes d’épargne automatique ainsi qu’à établir un budget (et à le respecter !), car nombreux sont ceux qui dépensent plus qu’ils ne gagnent. Mais qu’à cela ne tienne ! Il n’est jamais trop tard pour bien faire et mettre de l’ordre dans sa situation financière.