Trente-trois ans après avoir détruit l’étoile de la mort, le personnage de Lando Calrissian effectuera un retour dans la saga Star Wars. Le type le plus cool de la galaxie sera présent dans L’Ascension de Skywalker, neuvième et dernière aventure de la populaire franchise.

Le long métrage, attendu par les amateurs, fera ses débuts sur les écrans en décembre.

Au bout du fil, le comédien Billy Dee Williams, qui personnifie Lando Calrissian, un des invités de la 6e édition du Comiccon de Québec, qui se déroule samedi et dimanche, au Centre des congrès, n’a pas l’intention de dévoiler quoi que ce soit sur le long métrage.

« Je ne peux rien dire. Je ne veux pas gâcher le plaisir des amateurs », a laissé tomber le comédien, lors d’un entretien téléphonique.

Billy Dee Williams était heureux de renouer avec l’univers de Star Wars.

Le tournage, qui a duré neuf mois, s’est déroulé à Londres et en Jordanie, entre août 2018 et février 2019.

« J’ai eu beaucoup de plaisir sur le plateau de tournage. Le réalisateur J.J. Abrams est un jeune homme extraordinaire », a indiqué le comédien de 82 ans.

Réactions immédiates

Billy Dee Williams a fait son entrée dans le monde de Star Wars en 1980 avec L’Empire contre-attaque. Trois ans après l’immense succès de La guerre des étoiles.

« J’étais un amateur, jusqu’à un certain degré, de Star Wars. mais j’étais encore plus un fan du réalisateur Georges Lucas, que j’ai connu par le film THX 1138. C’était l’époque des Spielberg, Lucas, Coppola et Scorsese qui étaient en train de changer le cinéma. C’était très excitant pour moi de travailler avec un de ces réalisateurs », a-t-il raconté.

Les réactions à l’endroit de ce personnage, ami de Han Solo, et qui était le propriétaire du Millenium Falcon avant de le perdre dans un pari, ont été immédiates.

« Les gens aiment ce personnage. Ils ont apprécié le côté cool et le style que j’ai réussi à lui apporter. On le surnomme le gars le plus cool de la galaxie. Et je le suis », a-t-il fait savoir.

Billy Dee Williams a joué dans plusieurs films importants, depuis 60 ans, mais le rôles de Lando Calrissian et d’Harvey Dent dans le Batman de Tim Burton sont ceux qui l’ont propulsé aux avant-plans de la culture populaire.

« On ne sait jamais, lorsque l’on tourne un film, l’impact que notre personnage aura sur le public. Je savais, toutefois, que j’avais mis la main sur un personnage qui avait un potentiel intéressant et j’ai voulu en faire quelque chose de plus grand que nature », a-t-il indiqué.

Il évoque aussi le personnage du joueur de football Gale Sayers, des Bears de Chicago, qu’il personnifié dans le télé-film Brian’s Song. Un rôle où il a été mis en nomination pour un trophée Emmy.

Le personnage de Lando Calrissian a suivi Billy Dee Williams. Sa voix s’est retrouvée dans des jeux vidéo de l’univers de La Guerre des étoiles et dans la série animée Star Wars : Rebels.

Il a participé à une adaptation radiophonique de L’Empire contre-attaque et il a prêté sa voix à son personnage dans livre audio Dark Empire.

Est-ce que l’on pourra revoir ou entendre Billy Dee Williams dans un projet parallèle futur associé à l’univers Star Wars?

« J’en ai aucune idée », a lancé l’acteur, amateur de tennis, qui réside à Los Angeles. Lando Calrissian, que la force soit avec vous!

Le Comiccon de Québec se déroule samedi, entre 11h et 20h et dimanche entre 11h et 18h, au Centre des congrès de Québec.

Les costumes à l’honneur

Le Comiccon de Québec a une particularité distinctive qu’on ne retrouve aucunement dans les autres événements organisés à Laval, Ottawa et à Montréal. Les gens se costument énormément.

« Je ne sais pas ce qui se passe à Québec », a lancé Jason Rockman, porte-parole du Comiccon, incapable d’expliquer ce phénomène.

« On essaie de créer des moments forts avec des concerts, des événements et des invités et ce sont tous ces gens, costumés, qui font le spectacle et qui deviennent l’élément d’attraction. La mascarade du samedi, c’est débile », a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien téléphonique.

Jason Rockman a énormément de respect pour les participants qui passent des heures et des heures afin de préparer leurs costumes.

On retrouvera, lors de cette sixième édition, des exposants, des conférences, de la lutte, la présence, samedi, de l’Orchestre à vent de musiques de films, avec un concert mettant en vedette les musiques de Star Wars. On soulignera, dimanche, le 80e anniversaire de Batman.

L’actrice française Pom Klementieff, née à Québec, la Mantis du volume 2 des Gardiens de la Galaxie et des deux derniers volets de la franchise Avengers, devait être présente au Centre des congrès de Québec. Elle a dû annuler en raison d’un engagement concernant un futur projet.

