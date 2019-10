Les États-Unis en pleine crise constitutionnelle

Donald Trump a abusé de son pouvoir en demandant au président ukrainien d’enquêter sur un rival politique. La faute est flagrante et un tel abus de pouvoir correspond exactement à ce que les pères fondateurs voulaient sanctionner par l’impeachment et la destitution.

Cette stratégie du mur de brique renforce l’apparence de culpabilité du président et cette obstruction systématique des travaux du Congrès risque d’être un élément de plus à la mise en accusation, pour lequel les faits seront absolument indéniables.

Pour le moment, l’opinion penche de plus en plus en faveur d’une destitution, ce qui indique qu’elle juge les faits disponibles incriminants pour Trump. Cette perception est évidemment renforcée par chaque geste d’obstruction commis par le président et son entourage.

On se dirigera ensuite vers une campagne électorale dont l’issue est incertaine, mais qui sera certainement la plus acrimonieuse et potentiellement la plus violente qu’on aura vue depuis longtemps dans une démocratie soi-disant bien établie.