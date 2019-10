Loi 21: le réveil s’annonce brutal

La loi 21 est déjà contestée devant les tribunaux par des citoyens du Québec. Au cours des prochaines années, que le prochain gouvernement fédéral intervienne ou non, qu’il soit libéral ou conservateur, minoritaire ou majoritaire, le tout cheminera jusqu’en Cour suprême. Rien ni personne ne pourra l’empêcher.

Or, les faits, semble-t-il, comptent peu. Grand manitou de tout ce brasse-camarade, François Legault en récolte les dividendes. Chacun de ses coups de semonce portés à la défense de la « volonté populaire » des Québécois renforce d’autant son aura blindée de premier ministre nationaliste.

Malgré l’incantation qu’en font en chœur messieurs Legault et Blanchet, la « volonté populaire » des Québécois n’est pas souveraine. Le Québec est soumis à la Charte canadienne des droits et libertés et à son interprétation ultime par la Cour suprême. Même le recours du gouvernement Legault à la clause dérogatoire ne le protège pas de contestations basées sur des articles de la Charte qui n’y sont pas soumis.