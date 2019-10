Marleau marque à son retour avec les Sharks

Patrick Marleau a souligné son retour avec les Sharks de San Jose, en marquant dès la première période du match contre les Blackhawks de Chicago.

Profitant d’une pénalité à Patrick Kane, Marleau a fait dévier un tir d’Erik Karlsson du haut de l’enclave.

Il s’agit du 552e but en carrière de l’attaquant repêché en 1997. Le vétéran de 40 ans a signé, plus tôt cette semaine, un contrat d’un an avec la formation californienne. L'entente lui rapportera 700 000 dollars.

Quittant son équipe de toujours en 2017, Marleau avait rejoint les jeunes Maple Leafs pour deux ans. Troqué aux Hurricanes de la Caroline l’été dernier, le contrat de Marleau avait ensuite été racheté.