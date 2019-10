Pospisil éliminé par Medvedev

Le Canadien Vasek Pospisil a subi l’élimination au troisième tour du tournoi de Shanghai, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Vasek Pospisil s’est avoué vaincu en deux manches de 7-6(7) et 7-5 devant le Russe Daniil Medvedev, 4e raquette mondiale.

Au terme d’un match qui a duré 2 heures et 5 min, le Canadien, détenteur du 248e rang de l’ATP, a claqué deux as contre 11 pour son adversaire, et commis deux doubles fautes.

Vasek Pospisil était le dernier Canadien encore dans la compétition. En effet, le Québécois Félix Auger-Aliassime a perdu sa bataille contre Stefanos Tsitsipas au deuxième tour du tournoi de Shanghai, mercredi matin, en deux manches identiques de 7-6 (3). Quant à Denis Shapovalov, il s’est aussi incliné en deux manches identiques de 6-3 devant le Serbe Novak Djokovic lors de son deuxième tour.