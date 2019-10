Réglé en six minutes

« C’était 0 à 0, alors qu’il restait six minutes à la première période et ç’a fini 4 à 2. Honnêtement, on a tellement fait de belles choses. Pour moi, c’était le jour et la nuit avec les autres parties en ce qui concerne notre présence au filet et simplement amener des rondelles au filet. On a joué comme une gang de gars qui voulaient compter des buts et ç’a fait toute la différence ce soir », a lâché, soulagé, l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, après la partie.