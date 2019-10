Rendez-vous santé Québec: 10 M$ de plus dans un système boudé par les médecins

Le gouvernement Legault injectera 10 millions$ supplémentaires dans Rendez-vous santé Québec, un concurrent du site web privé Bonjour-Santé, utilisé par seulement 10 % des médecins de la province.

«On aimerait le déployer à travers la province et on a prévu à peu près 10 millions$ [...] pour les améliorations techniques et pour le déploiement», a annoncé jeudi le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carmant.

Déployé depuis le 1er décembre 2017, le RSVQ a coûté 6,8 M$ de fonds publics pour sa création, en plus des frais d’entretien de 1,4 M$ annuellement. Au printemps dernier, notre Bureau d’enquête révélait que des médecins refusent d’utiliser le système, notamment en raison de problèmes informatiques.

Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), l’absence d’adhésion s’explique par deux facteurs. D’une part, il est impossible pour les citoyens de prendre rendez-vous par téléphone via le RVSQ. D’autre part, le système informatique ne serait pas compatible avec ceux des cliniques.

«Sous-performant»

À ce jour, seules 69 cliniques utilisent Rendez-vous santé Québec, la majorité y étant obligées par contrat pour obtenir leur financement.

«On a hérité d’un outil qui était sous-performant, affirme M. Carmant. Avec la fédération des médecins, en collaboration, on est en train de l’améliorer et le déploiement se poursuit.»

Québec espère maintenant déployer le RVSQ «à travers la province», sans fixer d’échéancier.

Pas d’obligation

Pas question, toutefois, d’obliger les toubibs québécois, nombreux à préférer Bonjour-Santé, à se tourner vers le RVSQ. «Notre approche, avec le gouvernement, a toujours été collaborative», fait valoir M. Carmant.

Même si le précédent ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se disait prêt à obliger les médecins à adhérer au RVSQ, M. Carmant se défend de plier devant la FMOQ. «Ce n’est pas qu’on est trop frileux, c’est que les choses progressent bien. Mais rien n’est exclu», dit-il.

M. Carmant ne prévoit pas, non plus, ajouter une fonction de rendez-vous téléphonique, tel que réclamé par la FMOQ. «Nous, on veut qu’ils le prennent en ligne, leur rendez-vous, dit-il. Éventuellement, on verra si on en a besoin.» La réservation en ligne, estime-t-il, est «plus simple».