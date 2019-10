Spectacle «Chu rendue là»: un record et une supplémentaire pour Lise Dion

L’arrivée du printemps prochain marquera un record pour Lise Dion. La populaire humoriste montera sur la scène de la Salle Albert-Rousseau, à Québec, pour la 175e fois! Aucun de ses collègues n’a aussi souvent été en vedette dans ce lieu.

En plus de présenter son quatrième spectacle en solo «Chu rendue là» dans la Vieille Capitale à de nombreuses reprises au cours des prochains mois, l’artiste a plusieurs autres rendez-vous avec son public dans la province, dont à Montréal où une 11e supplémentaire a été ajoutée.

Lise Dion se produira entre les murs du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 11 avril 2020. Les billets seront mis en vente ce vendredi.

Depuis le début de sa nouvelle tournée, la comique a offert plus de 130 représentations et vendu plus de 160 000 billets. Ayant surpassé la barre des 20 années de carrière, l’humoriste a déjà incité 1,2 million de personnes à se déplacer pour la voir et l’entendre.