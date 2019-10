Trois ans pour avoir dormi au volant

« Dans la décision que je rends, j’envoie un peu un message à tout le monde au Québec que quand on conduit de façon dangereuse et qu’on cause des blessures graves, ou pire encore, quand on cause la mort de quelqu’un, c’est une peine d’emprisonnement qui s’impose, et c’est une peine d’emprisonnement d’une certaine importance », a-t-il souligné, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.