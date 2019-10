Trump évoque une possible médiation américaine dans le conflit entre Kurdes et Turcs

Donald Trump a évoqué jeudi la possibilité d’une médiation américaine dans le conflit entre la Turquie et les Kurdes, après le début de l’offensive d’Ankara contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie.

• À lire aussi: En Syrie, les civils fuient l’avancée des forces turques contre les Kurdes

• À lire aussi: Des milliers de Kurdes d’Irak manifestent contre l’opération turque en Syrie

« Nous avons un des trois choix suivants: envoyer des milliers de soldats pour gagner militairement, frapper la Turquie très dur financièrement et avec des sanctions, et jouer les médiateurs en vue d’un accord entre la Turquie et les Kurdes », a écrit le président américain dans un tweet.

Plus de détails suivront...