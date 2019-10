Un sexagénaire porté disparu à Montréal

MONTRÉAL – Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 62 ans porté disparu mercredi matin à Montréal.

Joselino Correia a été vu pour la dernière fois mercredi vers 9 h après avoir quitté sa résidence familiale du secteur d’Anjou à pied. Sa famille craint pour sa sécurité, car il souffre de la maladie d’Alzheimer.

Le sexagénaire mesure 5 pi 9 po et pèse 130 lbs. Il a les cheveux courts poivre et sel, une moustache, et s’exprime en français et en portugais.

Au moment de sa disparition, il portait un jeans bleu, un manteau de construction à carreaux rouge, noir et blanc et des souliers de la marque Nike noirs et blancs.

Il aime fréquenter les parcs, les bibliothèques et l’Hôtel de Ville, a précisé la police.

Toute personne ayant de l'information pouvant permettre de le retrouver peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.