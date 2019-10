Un succès à répéter pour l’Océanic

RIMOUSKI | Des présences courtes et intenses représentent la clé du succès pour l’Océanic de Rimouski, qui reçoit les Tigres de Victoriaville vendredi soir, moins d’une semaine après un gain de 4-1 dans les Bois-Francs.

« Nous avons joué un match A contre les Tigres, dimanche dernier. Il faut jouer de la même façon demain [vendredi soir] et garder la même intensité. On dirait que, des fois, les gars pensent qu’avec des présences plus courtes ils auront moins de glace, mais c’est faux », a commenté l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil.