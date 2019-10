25 activités à faire pendant le long week-end de l’Action de grâce

Voici quelques plaisirs à vous offrir au cours de la fin de semaine et dans les semaines à venir.

Bientôt l’Halloween

Carnaval de l’horreur

Jusqu’au 3 novembre, au Centropolis à Laval, toutes sortes de parcours ont été imaginés et organisés pour nous effrayer. Cris, frissons et émotions fortes sont garantis. Vendredi, samedi et dimanche : c’est le carnaval de l’horreur. Les fins de semaine suivantes, on aura : La récolte de la terreur, le week-end de la pleine lune et le week-end Dia de los muertos.

Réservez. Tarif : 28 $.

Le Grand bal des citrouilles

Jusqu’au 31 octobre, au Jardin botanique, de 9 h à 21 h, on pourra tout connaître sur la grande famille des cucurbitacées, dont font partie les courges et les citrouilles. De plus, 800 citrouilles déguisées rivaliseront entre elles pour nous plaire.

Tarifs divers.

Pour les enfants

Petit voilier

Demain, 15 h, à la Maison d’Haïti (3245, avenue Émile-Journault), les enfants de 3 à 7 ans pourront assister à la pièce clownesque Petit voilier. Murielle doit sortir les poubelles, elle découvre alors qu’elle peut transformer plusieurs objets, et donc recycler !

Gratuit.

Récit d’une chaussure

Dimanche, 14 h, à la Maison de la culture Marie-Uguay (6052, boulevard Monk), les comédiennes Sara Marchand et Marie-Ève Lefebvre dévoilent l’histoire de certaines personnes par leurs chaussures. C’est pour les jeunes de 5 à 10 ans. On réserve sur accès culture Montréal.

Gratuit.

Le musée pour enfants

Les tout-petits s’amusent dans ce musée pour enfants (3805, boulevard Curé-Labelle, Chomedey, Laval). Ils découvrent un camion de pompier, font l’épicerie, se rendent chez le vétérinaire, font mine de conduire, vont à la ferme puis sur un chantier de construction, etc. Plus de 22 métiers sont représentés. C’est pour les 2 à 8 ans. Ouvert tous les jours.

Tarifs : 10 $, adulte ; 20 $, enfant.

Dans les parcs

Une promenade astronomique

Aujourd’hui, 19 h, un animateur du Cosmodôme et un guide de la TOHU vous emmènent dans le parc Frédéric-Back pour une promenade astronomique en milieu urbain. Vous y découvrirez des techniques simples d’observation. Réservez votre place sur le site de la TOHU et lisez les informations.

Gratuit.

Au Parcours Gouin

Les dimanches, 13 h, on peut faire une visite guidée du bâtiment d’accueil à consommation énergétique nette zéro (10905, rue Basile-Routhier) et découvrir les multiples technologies vertes qui le composent. Jusqu’au 14 décembre, tous les samedis, 13 h, on fait de la Zumba, et, jusqu’au 15 décembre, tous les dimanches, 10 h 30, on fait du yoga.

Sans réservation.

Gratuit.

Les samedis nature ! Photo courtoisie, GUEPE

Ce samedi (ça a lieu un samedi sur deux), au pavillon d’accueil du Parcours Gouin (10905, rue Basile-Routhier), on découvre les changements de couleur des feuilles à l’automne à travers de courtes activités sur la nature, des jeux éducatifs, des bricolages.

Sans réservation.

Gratuit.

Clinique de course à pied

Ce samedi et samedi prochain, à 10 h 45, on en apprendra sur les rudiments de la course à pied au parc Frédéric-Back : la bonne technique, les étirements à faire, la course d’échauffement, etc. On se retrouve à l’angle Deville et 2e avenue, beau temps, mauvais temps.

Gratuit.

Au parc Jean-Drapeau

On peut faire une balade touristique à bord d’un véhicule électrique qui retrace l’évolution des lieux de 1535 à aujourd’hui. On verra la Biosphère, le Jardin des Floralies, le mont Boullé, le circuit Gilles-Villeneuve, les vestiges d’Expo 67. Ouvert toute la fin de semaine et lundi. On se rend au Pavillon d’information du parc.

Tarifs divers : 34 $ pour la famille.

Nomad Bloc

Jusqu’au 15 octobre, si vous aimez grimper, ce centre d’escalade vous ravira. Il est situé au 4200, rue Molson. « Concept incroyable, staff remarquable... »

Tarifs divers.

Du cinéma

Festival du nouveau cinéma Photo courtoisie, Les fleurs oubliées, André Forcier

Jusqu’au 20 octobre, au Festival du nouveau cinéma, on pourra voir entre autres les films : Les fleurs oubliées d’André Forcier, Antigone de Sophie Desraspe, Varda par Agnès d’Agnès Varda, Sorry We Missed You de Ken Loach, Douleur et gloire de Pedro Almodovar, Guest of Honor d’Atom Egoyan et plusieurs autres films. Tarif régulier : 14 $. Dimanche, de 10 h à 15 h, au 175, avenue Président-Kennedy, on emmènera les enfants à la kermesse des P’tits loups.

Entrée libre.

Il pleuvait des oiseaux Photo courtoisie

Dans plusieurs salles, on présente Il pleuvait des oiseaux, écrit et réalisé par Louise Archambault, avec Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Kenneth Welsh, Ève Landry, Éric Robidoux et Louise Portal.

En musique

Dawn Tyler Watson Photo tirée de Facebook

Aujourd’hui, 20 h, à la maison culturelle de Montréal-Nord (12004, boulevard Rolland), la chanteuse Dawn Tyler Watson présente les chansons de son cinquième album en compagnie de son groupe Ben Racine Band.

Gratuit.

On réserve sur accès culture Montréal.

Vivaldi, Lully et Bach Photo tirée de Facebook, Ensemble Forestare

Dimanche, 15 h, à l’Église René-Goupil (4251, rue Parc René-Goupil), l’Ensemble Forestare, composé de douze guitares, une contrebasse et un chef d’orchestre, donnera un spectacle : une relecture de certaines pièces de ces grands musiciens.

Entrée libre.

De l’orgue à l’oratoire Saint-Joseph

Les dimanches, à 15 h 30, à l’oratoire Saint-Joseph, on présente un concert à l’orgue Beckerath de la basilique. Dimanche, on pourra entendre James Mellichamp.

Tarif : contribution à discrétion.

Des expositions

Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilés Photo courtoisie, The Trustees of the British Museum

Jusqu’au 2 février 2020, le Musée des beaux-arts de Montréal présente une exposition produite par le British Museum réunissant six personnes momifiées de l’Égypte ancienne. Grâce aux récentes technologies non invasives, on pourra voyager dans le temps et reculer de quelques millénaires pour découvrir la vie de quelques anciens. Sont également exposés 240 objets permettant une mise en contexte de leur quotidien.

Tarifs : 24 $.

Les œuvres de Daphne Boyer Photo Lina Samoukova

Jusqu’au 3 novembre, du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h, l’artiste et phytologue Daphne Boyer présente l’exposition Tout mon entourage/All My Relations au centre d’exposition Lethbridge (2727, boulevard Thimens). Elle combine matière végétale, artisanat traditionnel des femmes et technologie numérique. Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Entrée libre.

Illirijavut, nos précieuses valeurs : récits inuits

Jusqu’au 27 octobre, à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies (9001, boulevard Perras), on présente une exposition de livres de contes réalisés par 19 artistes inuits. L’exposition sera également présentée au centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce, du 29 novembre au 12 janvier 2020.

Fermé lundi. Gratuit.

Nuits : des récits d’auteurs d’ici

Le musée Stewart (parc Jean-Drapeau) présente une exposition immersive qui nous plonge dans les univers nocturnes de quatre auteurs d’ici : Éric Dupont, Dominique Demers, Heather O’Neill et Simon Boulerice. Leurs histoires prennent vie dans une mise en scène théâtrale de Pierre-Étienne Locas. Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h.

Tarifs divers.

Cuisine raisonnée, cuisine sensée Photo courtoisie, Maison Saint-Gabriel

Jusqu’au 22 décembre, du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h, à la Maison Saint-Gabriel (2146, Place Dublin, Pointe-Saint-Charles), on peut voir une exposition sur les 100 ans d’histoire de ce livre culte de cuisine québécoise. On peut aussi faire une visite guidée des lieux (à 13 h et à 15 h), c’était la maison d’accueil des Filles du Roy.

Tarif familial : 30 $.

Sortir de la ville

Au Vignoble Rivière du Chêne Photo courtoisie, Vignoble Rivière du Chêne

Jusqu’à la fin novembre, on fête la saison au Vignoble Rivière du Chêne (807, Rivière du Nord à Saint-Eustache). On pourra s’adonner à une visite guidée, pique-niquer au pied des vignes, s’offrir un brunch ou même devenir vendangeur d’un jour. Pour les vendanges, c’est gratuit. Samedi, dimanche et lundi, de 7 h à 16 h.

Festival des couleurs de Rigaud Photo courtoisie, Festival des couleurs de Rigaud

Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h, et lundi, de 10 h à 16 h, on se tire une bûche à Rigaud. Au parc Chartier-de Lotbinière, on participera au marché des saveurs, à la zone famille, au club de gymnastique, à l’espace artisans, un cours de percussion, des ateliers de peinture et de bien-être au naturel, etc. Au mont Rigaud, il y aura de l’animation et de la musique. On fera du vélo de montagne, une randonnée à cheval ou même un tour d’hélicoptère. À Arbraska, troisième lieu de ce festival, on visitera le village Arbre-en-ciel, les tyroliennes et on fera des balades dans un sentier de ponts suspendus.

Tarifs divers.

Intermiel

Jusqu’à lundi, on peut tout connaître sur le monde des abeilles en visitant Intermiel. C’est au 10291, rang de la Fresnière à Mirabel. Trois visites par jour : 11 h, 13 h, 15 h. Tarifs divers : de 6 $ à 12 $. La boutique est ouverte à l’année, les visites guidées et activités reprendront à la mi-mai.

Marcher, c’est bon pour la santé

De la randonnée pédestre