Cinq documentaires-chocs à voir pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui

Qu’ils portent sur la science, les animaux, les artistes ou les forces de l’ordre, les documentaires permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Voici des documentaires aussi fascinants que bien réalisés à consommer sans modération pendant tout le mois d’octobre!

1. Narcos PQ (2018)

Ce reportage coup-de-poing fignolé par le Bureau d’enquête du Journal de Montréal lève le voile sur l’implication des cartels mexicains de la drogue dans l’écosystème québécois.

Le journaliste Félix Séguin et la réalisatrice-vidéaste Ninon Pednault se sont rendus à Acapulco afin de plonger dans les rouages du crime organisé. Sur place, ils font la rencontre de barons, de tueurs à gages et de consommateurs impliqués dans le trafic de stupéfiants. De retour à Montréal, leur enquête se poursuit: selon le reportage, plus de 200 individus liés aux cartels mexicains ont élu domicile au Québec, et ce, sans représailles. Comment est-ce possible?

2. Meurtriers sur mesure (2019)

Si vous avez aimé les séries de type «true crime» de Netflix comme Making a Murderer et The Keepers, vous allez adorer Meurtriers sur mesure. Cette série documentaire québécoise est la première du genre au Québec.

Vous aurez sept épisodes pour élucider le meurtre de Sandra Gaudet, 14 ans, laquelle est décédée à Val-d’Or en mars 1990. Après une enquête mal menée, deux hommes sont envoyés en prison. Pourtant, plus de 15 ans plus tard, les voilà relâchés. Sont-ils coupables ou victimes d’un mauvais travail des détectives? Qui a tué Sandra? C’est ce qu’on découvrira dans cette série exclusive à Club illico!

3. Inside : la Corée du Nord, la dynastie Kim (2017)

Véritable forteresse communiste, la Corée du Nord fascine et terrifie à la fois. Ce court reportage de la National Geographic nous emmène au cœur des dynamiques complexes de la famille Kim, qui gouverne le pays depuis plus de 70 ans. Des images d’archives étonnantes, des témoignages de politologues nord-coréens et des enregistrements audio ultra-secrets nourrissent ce portrait familial et politique assez sombre... et pour le moins ahurissant.

4. Pablo Escobar raconté par son fils (2017)

Avec le cirque médiatique qui entoure la légende de Pablo Escobar et, faut-il le rappeler, le refus quasi total de sa famille à se confier aux journalistes, qui aurait cru qu’un Québécois réussirait à obtenir une entrevue avec le fils de Pablo Escobar? C’est pourtant l’exploit du réalisateur Olivier Aghaby, lequel signe avec Pablo Escobar raconté par son fils une enquête pour le moins singulière.

Dans une entreprise que l’on devine risquée pour le protagoniste comme pour l’équipe de tournage, Juan Pablo, fils du défunt baron de la drogue, se confie à la caméra avec une candeur insoupçonnée.

Le résultat? Deux épisodes bien ficelés de 45 minutes. L’accès à des images d’archives exclusives bonifie le visionnement.

À voir pour découvrir l’envers de la médaille de la populaire série Narcos!

5. Migrations (2015)

Chaque année, les gnous, ces jolis bovidés africains, entament une grande migration qui les mènera du désert de Serengeti jusqu’au Kenya. Le but? Trouver de la nourriture et suivre les pâturages les plus verts. Au total, près de deux millions d’herbivores traverseront plus de 1000 kilomètres. Ce faisant, ils devront faire face aux redoutables prédateurs de la savane: les lions, les panthères et les hyènes.

Dans ce documentaire fantastique, un groupe d’Américains prend en filature les hordes de gnous et de zèbres migrants du désert aride de la Tanzanie. Réussiront-ils à suivre la cadence?

