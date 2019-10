Apocalypse pour les républicains en 2020?

II serait bien imprudent d'annoncer la défaite de Donald Trump en 2020, mais bien des indicateurs pointent actuellement dans cette direction. Les récents sondages dans quatre États pivots ont ébranlé les élus républicains. Quelques journaux et sites relaient ce matin une certaine inquiétude des stratèges.

Les mauvais sondages ne se limitent pas qu’à la seule personne du président, d’autres élus du même parti risqueraient leur siège. Les plus alarmistes croient qu’il est possible pour les démocrates d’être majoritaires dans les deux chambres tout en récupérant la Maison-Blanche.

S’il me semble prématuré d’envisager pareil balayage, l’inquiétude qui affecte les élus pointe le nez au moment où on attaque le président dans le cadre de la procédure de destitution. Ce sera intéressant d’analyser à quel point les républicains demeureront fermes et unis dans leur soutien au président.

Aux mauvais sondages s’ajoute une autre facette plus inquiétante de l’impopularité du président. On reçoit moins de contributions financières. Des candidats au Texas, en Arizona, en Iowa et au Maine seraient dépassés par leurs rivaux démocrates.

S’il fallait encore nous convaincre de l’importance des enjeux et de la lutte sans merci que se livreront les adversaires, je crois que les inquiétudes rapportées dans différents médias ce matin nous indiquent que le Parti républicain est sur le point d’ouvrir la machine.

Je rappelle en terminant que pour espérer l’emporter, les démocrates auront un choix difficile à faire. Va-t-on mener une campagne plus progressiste ou se contenter du centre? Si pour le Sénat et pour la Chambre on peut personnaliser les candidatures pour respecter les tendances d’une circonscription, c’est un luxe qu’on ne peut se permettre pour la présidentielle.

N.B.: la caricature qui coiffe ce billet serait l'une des premières à associer l’éléphant au Parti républicain.