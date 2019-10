Baie-Comeau met fin à sa série de revers

Blanchi au cours de ses huit premières parties du calendrier, l’attaquant Gabriel Fortier a sonné la charge dans la conquête avec une soirée fructueuse de deux buts et deux mentions d’aide.

Le rapide numéro 9 a finalement cassé la glace avec les deux premiers filets de son équipe en plus de se faire complice à deux reprises. Jumelé aux ailiers Charles-Antoine Giguère (un but, deux passes) et Raivis Ansons (trois aides), la deuxième étoile du match a formé le meilleur trio de la soirée.