Baseball : fusion en vue pour la Ligue Can-Am?

L’avenir de la Ligue Can-Am, qui compte notamment les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières dans ses rangs, s’éclaircira la semaine prochaine.

Une «importante conférence de presse» a ainsi été annoncée pour le mercredi 16 octobre. Celle-ci aura lieu dans un hôtel de la grande région de Pittsburgh en présence des dirigeants de la Ligue Can-Am.

«On parle d’une éventuelle fusion, mais si ce n’est pas ça, la ligue ne sera pas la même que cette année, c’est certain, avait déjà laissé entrevoir le président des Capitales, Michel Laplante, au cours d’une entrevue accordée en août dernier. Il y a beaucoup trop de discussions entre les différentes ligues pour que la situation reste ainsi et avec raison. Tout le monde serait gagnant, les partisans verraient plus d’équipes et les joueurs n’affronteraient plus les mêmes clubs.»

En 2019, la Ligue Can-Am comptait un total de six formations. Avec 10 équipes, la «Frontier League» a notamment déjà démontré de l’intérêt afin de former un circuit de baseball indépendant plus important.