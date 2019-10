Quelques jours avant l’Halloween, François Bellefeuille et sa conjointe, Miriam Tougas, se sont plongés dans l’univers des super-héros, pour une occasion bien spéciale : le quatrième anniversaire de leur fils Milo.

« Gâteau en Batman, costume de Batman... c’était Batman all the way ! On a eu bien du plaisir, c’était très chouette », raconte l’humoriste, croisé en compagnie de sa conjointe à la première de Simon Gouache, au M Telus, mardi dernier.

Il a tout de même résisté à la tentation de revêtir l’habit du célèbre justicier de Gotham, préférant laisser le fêté se déguiser.

« Mon fils a un déguisement incroyable. Il a les gants et tout le kit. Ça n’a pas coûté une fortune et il lui ressemble vraiment beaucoup. Je suis jaloux. C’est fou les déguisements qui s’offrent à eux de nos jours », s’exclame-t-il.